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Halk kütüphanesindeki kadını görenler hayrete düştü

Halk kütüphanesindeki kadını görenler hayrete düştü
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Hong Kong'taki bir halk kütüphanesinde çırılçıplak şekilde görüntülenen kadın sosyal medyada olay oldu.

Çin'in güney kıyısında yer alan Hong Kong'ta önceki günlerde ilginç bir olay meydana geldi. Halk kütüphanesine giden vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde kitapların arasında genç bir kadının çıplak şekilde gezdiği izlendi. 

İNTERNETTE VİRAL OLDU

Vatandaşların söz konusu görüntüleri paylaşmasının ardından video kısa süre içerisinde viral oldu. Ekipler ise kadının halkla açık bir yerde bu şekilde dolaşmasının yasalara aykırı olduğunu açıklayarak kadının kimliğini belirlemek için çalışmalara başladılar. 

Etiketler kütüphane çıplak Halk kütüphanesi
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