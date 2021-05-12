Hamas, İsrail'e füze yağdırdı

Hamas’tan İsrail’e yapılan füze saldırıları sonrası İsrail tarafında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki “Hanady” adlı bir binayı hedef alan hava saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. Basın mensupları binanın vurulma anı takip etti.

Hamas, Tel Aviv’in 130 roket ile hedef alındığını duyurdu. İsrail’in Tel Aviv kentine yönelik füze saldırıları sonrası sirenler çalmaya başladı. Tel Aviv’e düzenlenen roket saldırısında ilk belirlemelere göre Rishon Lezion’da 1 kişi hayatını kaybetti, Holon’da ise az 6 kişi yaralandı.

AA’nın aktardığına göre İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 2 Filistinli daha hayatını kaybetti. Dünden beri yaşamını yitirenlerin sayısı 32’ye yükseldi.

Hamas, abluka altında tutulan Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş gruplarının, İsrail saldırıları karşısında “bombalamaya karşı bombalama” denkleminden vazgeçmeyeceklerini bildirmişti.

HAVA TRAFİĞİ KIBRIS’A YÖNLENDİRİLDİ

İsrail basınında yer alan haberlerde, roket saldırıları nedeni ile Ben Gurion Uluslararası Havaalanındaki hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu ve uçuşların Kıbrıs’a yönlendirildiği iddia edildi.

NETANYAHU: BEDEL ÖDEYECEKLER

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ”Hamas ve İslami Cihad büyük bir bedel ödeyecek” açıklamasını yaptı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: BU SADECE BAŞLANGIÇ

İsrail Savunma Bakanı Gantz, ”Gazze’ye ağır darbeler indirdik, birçok hedefimiz var ve bu sadece başlangıç” açıklamasını yaptı.

Gantz’in ardından açıklama yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, “Gazze’de 500 hedefi vurduk, onlarca teröristi öldürdük ve çok sayıda altyapı tesisini imha ettik” dedi.

GAZZE: 10’U ÇOCUK OLMAK ÜZERE 30 KİŞİ VEFAT ETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ”Gazze’de şehit sayısı 10’u çocuk olmak üzere 30’a yükseldi, 203 kişi yaralandı” denildi.

BM: İSRAİL VE FİLİSTİN TAM ÖLÇEKLİ BİR SAVAŞA SÜRÜKLENİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin’in “tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği” uyarısında bulundu. Reuters’ta yer alan haberde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Orta Doğu’da meydana gelen gelişmeler üzerine çarşamba günü acil toplanma kararı aldığı bildirildi.

LOD KENTİNDE OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

İsrail İçişleri Bakanlığı, şiddet olaylarının yaşandığı Lod kentinde olağanüstü hal ilan edildiği ve sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

LOD’DA GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR: 2’Sİ AĞIR 12 YARALI

Olağanüstü hal ilan edilen Lod kentinde gösteriler sürüyor. Alınan bu kararla, İsrail’de 1966’dan bu yana ilk kez güvenlik gerekçeli ‘olağanüstü hal’ ilan edilmiş oldu.

Bununla birlikte kentte devam eden gösteriler ve şiddet olaylarında 2’si ağır olmak üzere 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

NETANYAHU, LOD’A GİDİYOR

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, şiddetli protesto gösterilerinin yaşandığı Lod kentini ziyaret edeceği bildirildi.