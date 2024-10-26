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Hamburger skandalı büyüyor: 1 kişi öldü, hasta sayısı 75'e yükseldi

Hamburger skandalı büyüyor: 1 kişi öldü, hasta sayısı 75'e yükseldi
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ABD'de ünlü fast food zincirinin restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili bakterisi nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, hasta sayısının ise 75'e yükseldiği açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 13 eyaletinde fast food markasının ürettiği hamburgerlerde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili olarak, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Açıklamada, hastalanan kişi sayısının 75'e yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında hamburgerlerde kullanılan soğan dilimlerinin kullanılmasının durdurulduğu ve durumun gözlemlendiği açıklandı.

  

DHA

Etiketler abd hamburger fast food koli basili
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