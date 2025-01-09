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Havaalanında İniş yapan yolcu uçağında faciadan dönüldü

Havaalanında İniş yapan yolcu uçağında faciadan dönüldü
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Japon Havayolları’na ait bir yolcu uçağının lastiği Haneda Havalimanı'na iniş yapıldığı sırada patladı.

Japonya’nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Japon Havayolları’na (JAL) ait olan ve Ishikawa eyaletindeki Komatsu Havalimanı'ndan kalkan JL182 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağın sol lastiklerinden biri iniş sırasında patladı.

Uçak yaşanan kazaya rağmen inişini 09.25 dolaylarında güvenli bir şekilde tamamlarken, olay sırasında uçakta bulunan 65 yolcu ve mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadı. Taksi yoluna çekilen uçağın, lastik değişiminin yapılmasının ardından aprona yanaştığı belirtildi.

Japon Havayolları’na ait bir yolcu uçağının lastiği Haneda Havalimanı'na iniş yapıldığı sırada patladı.

Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, pistin yaklaşık 25 dakika süreyle hava trafiğine kapatılması nedeniyle 15 uçuşta gecikme yaşandığı açıkladı. Aynı uçakla bugün gerçekleştirilmesi beklenen 2 uçuşun ise iptal edildiği bildirildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler Japonya yolcu uçağı uçak yolcu uçağının lastiği yolcu uçağının lastiği patladı
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