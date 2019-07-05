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  3. 05 Temmuz 2019 10:01

Helikopter denize düştü ! Kurtulan yok

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında bir helikopter düştü. 7 kişiyi taşıyan helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Helikopter denize düştü ! Kurtulan yok
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Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Bahamalar'daki Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.

AA

helikopter , karayipler , bahamalar
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