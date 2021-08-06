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Hizbullah İsrail noktalarını vurdu

Hizbullah İsrail noktalarını vurdu

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in önceki gece Lübnan'ın güneyindeki El-Curmuk ve Eş-Şevakir bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına karşılık Hizbullah'a bağlı Şehit Ali Kamil Muhsin ve Şehit Kasım Tahhan gruplarının işgal altındaki Şeba Çiftliklerine 122 milimetrelik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Lübnan'dan İsrail tarafına en az 10 roket atıldığını ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını aktarmıştı.

 

 

Etiketler hizbullah israil saldırı israil noktaları
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