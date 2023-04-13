Hollanda parlamento binasına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Hollanda parlamento binasında bomba ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarın ardından bina anında boşaltılırken ihbar asılsız çıktı.

Hollanda parlamento binasında bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bina her ihtimale karşı tamamen boşaltıldı.Yapılan inceleme sonrası ihbar asılsız çıktı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Hollanda'nın Lahey kentindeki Temsilciler Meclisi binası bomba şüphesiyle nedeniyle boşaltılırken, yapılan incelemenin ardından şüpheli paketten teller ve oyuncak ayı çıktı.



Hollanda’nın Lahey kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Temsilciler Meclisi binası bomba şüphesiyle tahliye edildi. Bomba imha ekipleri içerideki şüpheli paketi incelerken, binanın çevresi kordon altına alındı. İslam karşıtı politikacı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana gönderilen, içinde oyuncak ayı ve tellerin olduğu bir paket, parlamentonun posta odasına teslim edildi. Neyse ki içerisinde patlayıcı yok ve bu nedenle tehlikeli değil. Ama kesinlikle eğlenceli de değil" ifadelerini kullandı. Polisten yapılan açıklamada da tahliyeden yaklaşık 1 saat sonra çalışanların tekrar içeri girmesine izin verildiği duyuruldu.

Wilders, ölüm tehditleri nedeniyle yıllardır sıkı güvenlik önlemleri altında yaşıyor..