  Hürmüz Boğazı'nda 3 gemi vuruldu; 2 gemiye el konuldu

Hürmüz Boğazı'nda 3 gemi vuruldu; 2 gemiye el konuldu

Hürmüz Boğazı'nda 3 gemi vuruldu; 2 gemiye el konuldu
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 gemiye ateş açtığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, biri İsrail ile bağlantılı 2 gemiye el konulduğunu duyurdu.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), 3 geminin Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığını açıkladı. Liberya bayraklı konteyner gemisi, Umman'ın 15 deniz mili kuzeydoğusunda bir saldırıya uğraması sonucu hasar aldı. Gemi kaptanı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait bir hücumbotun gemiye yaklaştığını, daha sonra da gemiye ateş açıldığını söyledi. Mürettebatın güvende olduğu kaydedilirken, Yunanistan tarafından işletilen Epaminondas adlı gemiyle olaydan önce telsiz teması kurulmadığı ve gemiye başlangıçta Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verildiği bildirildi.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, İran'ın yaklaşık 8 deniz mili batısında ikinci bir konteyner gemisine ateş açıldığı aktarıldı. Panama bayraklı Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirket tarafından işletilen Euphoria adlı gemide hasar meydana gelmediği ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Deniz güvenliği kaynakları, İran'ın yaklaşık 8 deniz mili batısında ise üçüncü bir konteyner gemisine ateş açıldığını bildirdi. Panama bayraklı Francesca adlı gemide hasar meydana gelmezken, mürettebatının güvende olduğu açıklandı.

İran 2 gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise 2 gemiye el konduğu kaydedildi. Açıklamada, "MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve ‘Epaminondas' adlı iki farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek deniz trafiğinin güvenliğini tehlikeye attıkları için Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir" denildi.
İran, ABD ve İsrail'in ülkeyi bombalamasına ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukaya misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilere kısıtlamalar getirmişti.

İHA

Etiketler İran hürmüz boğazı gemi el koyma
