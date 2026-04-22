AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz''

AK Partili Şamil Tayyar, 2026 yılına dair ezber bozan seçim ve siyaset öngörülerini paylaştı. "Son düzlükteyiz" diyerek çarpıcı bir analiz yapan Tayyar; kabine, bürokrasi ve partilerde köklü değişiklikler beklediğini ifade etti. Tayyar özellikle "Adanın yeni konukları, adayı terk edenler olabilir" sözleriyle büyük merak uyandırdı.

Siyaset gündemi "erken seçim" tartışmalarıyla ısınırken, AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir analiz yayınladı. 2026 yılını "hazırlık yılı" olarak nitelendiren Tayyar, Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek radikal adımların sinyalini verdi.

Tayyar, yaptığı paylaşımda seçime giden süreçte "son düzlüğe" girildiğini belirterek, 2026 yılı içinde periyodik olarak büyük değişimlerin yaşanacağını iddia etti.

Tayyar’ın analizine göre; sadece siyasi partiler değil, kabine ve bürokrasi de bu değişim dalgasından nasibini alacak. Siyasi altyapı hazırlıklarının bu yıl içinde büyük oranda tamamlanacağını öngören Tayyar, Ankara kulislerini hareketlendirecek ifadeler kullandı.

Paylaşımında metaforik bir dil kullanan Tayyar, "Adanın yeni konukları, adayı terk edenler olabilir" diyerek mevcut siyasi aktörlerin yer değiştirebileceğine işaret etti. Bu sözler, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde yeni ittifakların veya ayrışmaların yaşanabileceği şeklinde yorumlandı.

Tayyar analizini, "Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor" sözleriyle noktaladı. Siyasi analistler, bu çıkışın önümüzdeki aylarda yapılabilecek bir kabine revizyonu veya parti içi yapılandırmaların ön habercisi olabileceğini değerlendiriyor.

Tayyar, şunları yazdı:

"Henüz hayli vakit olsa da seçime doğru son düzlükteyiz.

O sebeple.

2026 yılı içinde periyodik olarak siyasi yelpazeyi, partileri, kabineyi ve bürokrasiyi kökten etkileyecek sürpriz değişiklikler bekliyorum.

Bir nevi siyasi altyapı hazırlıkları bu yıl içinde büyük ölçüde tamamlanır.

Adanın yeni konukları, adayı terkedenleri olabilir.

Yeni siyasi işbirlikleri doğabilir.

Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor."