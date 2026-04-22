Bursa'da derede görüntülenen su samuru şaşkınlık yarattı!

Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğaseverleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Akçasusurluk mevkiindeki derede, nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan bir su samuru görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, dere kenarında bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen su samuru, bir süre su içerisinde hareket ettikten sonra gözden kayboldu.

O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

