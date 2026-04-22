  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bursa - Ankara arası 2 saate düşüyor; raylar görüntülendi, ilk sefer için tarih verildi

Güncelleme:

Bursa’nın ulaşım tarihini değiştirecek 106 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek hızlı tren hattında sona yaklaşıldı. Rayların dron ile görüntülendiği projede test sürüşlerinin 2026 Temmuz ayında başlaması, ilk yolculu seferin ise yıl sonunda yapılması hedefleniyor.

Bursa-Ankara ulaşım altyapısını güçlendirecek yüksek hızlı tren projesinde geri sayım başladı. 106 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattın 2026 yılı içinde test sürüşleri planlanırken, yıl sonunda ise hizmete alınması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Bursa ile Ankara arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşmesi hedeflenen hızlı trenin Bursa-Ankara arasındaki rayları dron ile görüntülendi.

Bursa-Yenişehir-Osmaneli'yi kapsayan hızlı tren projesinde sona gelindi. Bursa'nın ekonomisinden turizmine kadar birçok konuda olumlu etkiye sahip olacak hızlı tren projesi, 2026 yılı sonunda bitmesi hedefleniyor. Yüksek hızlı tren hattı şantiye alanında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba'nın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve ilgili yöneticileri de hazır bulundu.

Bursa'nın hatta Marmara'nın en büyük projelerinden biri olan 106 kilometrelik hızlı tren hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, "Bursa'nın ulaşımına nefes aldıracak, ekonomisine güç katacak bu büyük yatırım Marmara bölgesine hayırlı olsun. 2026 yılı bizim için çok önemli. Bursa ve hatta Marmara'nın en büyük projelerinden bir tanesi diyebiliriz. 106 kilometrelik hızlı tren hattımızın faaliyete geçirilmesiyle alakalı bugün proje müellifi arkadaşlarla beraber seyrini incelemiş olduk. Kısmetse önümüzdeki süreç içerisinde 4'üncü, 5'inci ay itibarıyla büyük ihtimalle elektrik sistemleri ile alakalı sistemler devreye konmuş olacak. 7'inci ay itibarıyla da test treninin raylara inerek testlere başlamış olmasını bekliyoruz. Ardından da 2026 yılı sonuna doğru hayırlısıyla Bursalı hemşehrilerimizin hızlı tren hattımız faaliyete girmiş olacak. Sadece bununla bitmiyor tabi. Biliyorsunuz gar bölgesine kadar olan Emek-Şehir Hastanesi hattının da faaliyete geçmesi bizim için çok önemli. Müteahhit firmamız da burasını kısmetse hızlı trenin faaliyete geçmesiyle beraber Emek-Şehir Hastanesi hattımızın da faaliyete geçirmiş olacak. Bu bizim için büyük bir entegrasyon aslında. Bursa özelinde baktığımızda 2026 sonuna kadar hayırlısıyla hızlı trenimiz ve şehir hastanesi raylı sistemimiz de faaliyete geçmiş olup Bursalıların hizmetine geçmiş olacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Başkanvekili Biba ise, "Bursa'mızda biliyorsunuz hat olarak Kestel'den başlayıp işte üniversiteye kadar uzanan bir hattımız var. Oradan da T2 hattımız vardı. Ama bu Bursalı hemşehrilerimizin tabi bu raylı sistemdeki ihtiyacını karşılamıyor. Uzun süredir bununla ilgili yapılan çalışmalarımız var, ara bağlantılarımız var. Bunlarla ilgili de az önce hep beraber konuyla alakalı istişarelerimizi ettik. Tabi ki en kısa sürede bununla ilgili bir aksiyon alma konusunda neticelendirmeye çalıştık toplantımızı. Yani umuyoruz ki en kısa zamanda Bursalı hemşehrilerimizin de beklediği ve sevineceği projelerle yakın zamanda başlayacağız" dedi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu
Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu
Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı!
Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti
Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Galatasaray'ın yıldız ismi 3'üncü kez baba oldu, çocuklarına verdikleri isim dikkat çekti
Galatasaray'ın yıldız ismi 3'üncü kez baba oldu, çocuklarına verdikleri isim dikkat çekti
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler Bursa hızlı tren hızlı tren Ankara - Bursa YHT yüksek hızlı tren video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! ''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Rıza Kayaalp’ten tarihi rekor: 13. kez Avrupa Şampiyonu oldu! Rıza Kayaalp’ten tarihi rekor: 13. kez Avrupa Şampiyonu oldu! Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı! Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı! Ankara'da askeri helikopter düştü! Pilotlar kazadan sağ olarak kurtuldu! Ankara'da askeri helikopter düştü! Pilotlar kazadan sağ olarak kurtuldu! Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı! Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı!
Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti