  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı!

Güncelleme:

İtalya Kupası yarı finalinde Inter, Como karşısında imkansızı başardı. 2-0 geriye düştüğü maçta sahneye çıkan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu; 2 gol ve 1 asistlik dev performansıyla maçı tek başına kopardı.

İtalya Kupası yarı finalinde futbolseverler unutulmaz bir geri dönüşe tanıklık etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda Como'yu ağırlayan Inter, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun muazzam performansı sayesinde 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Como Şokuyla Başlayan Mücadele

Karşılaşmaya konuk ekip Como etkili başladı. İlk yarıyı Baturina'nın golüyle 1-0 önde kapatan Como, 48. dakikada Da Cunha ile farkı ikiye çıkararak Milano devini adeta şoka uğrattı. Inter için işlerin zora girdiği anlarda sahneye "Maestro" lakaplı Hakan Çalhanoğlu çıktı.

Hakan Tek Başına Yetti

Inter'in geri dönüş ateşini 69. dakikada Hakan Çalhanoğlu yaktı. Şık bir vuruşla skoru 2-1'e getiren milli yıldız, baskısını artırdığı 86. dakikada bu kez kafayla sahneye çıkarak maça dengeyi getirdi: 2-2.

Bu golden sadece 3 dakika sonra bir kez daha sorumluluk alan Hakan, savunma arkasına kilit bir pas göndererek Sucic'e asist yaptı ve Inter'in 3-2'lik galibiyetini hazırladı.

Sahadan 3-2 galip ayrılan Inter, bu tarihi zaferle final biletini cebine koydu. 2 gol ve 1 asistle maçın tartışmasız yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınında da manşetleri süsledi. Milli gururumuzun bu formu, hem kulübü Inter hem de A Milli Takımımız için büyük umut veriyor.

 

Etiketler hakan çalhanoğlu Inter İtalya Kupası Inter - Como Como maç özeti spor Futbol
