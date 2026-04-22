  3. Ankara Çevre Yolu da mı ücretli oluyor? 4 Milyar Dolarlık özelleştirme iddiası!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını duyurdu. Şu an ücretsiz olan yolun paralı hale gelmesiyle şirketlerin 4 milyar dolar gelir elde edeceğini iddia eden Yavuzyılmaz, muhtemel geçiş ücretlerini de kalem kalem paylaştı.

Başkent trafiğinin can damarı olan ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak işletilen Ankara Çevre Yolu hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yolun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını ve vatandaşın cebinden milyarlarca lira çıkacağını öne sürdü.

"Soygun Planı" Çıkışı

Sosyal medya hesabı üzerinden belgeli açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, projenin sadece bir özelleştirme değil, bir "soygun planı" olduğunu savundu.

Vatandaşın vergileriyle inşa edilen ve maliyeti defalarca ödenen yolun tekrar paralı hale getirilmesini eleştiren Yavuzyılmaz, "Yaparsa AKP yapar! Çok yakında Ankara Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz işlettiği Ankara Çevre Yolu’nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını kaydederek, özelleştirme durumunda yolun paralı hale geleceğini ve şirketlerin 25 yılda en az 178 milyar lira gelir elde edeceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Çevre Yolu’nun özelleştirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yaparsa AKP yapar! Çok yakında, Ankara Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak! Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği Ankara Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını duyurdu. Şu an ücretsiz olan yolun paralı hale gelmesiyle şirketlerin 4 milyar dolar gelir elde edeceğini iddia eden Yavuzyılmaz, muhtemel geçiş ücretlerini de kalem kalem paylaştı.

Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşirse yolun paralı hale geleceğini vurgulayarak, “Bunun adı, özelleştirme planı değil, soygun planıdır. Bunun adı, vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda tekrar tekrar soyulmasıdır” dedi.

Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeli otoyollardaki ortalama kilometre başı ücretleri baz alarak olası geçiş tarifelerini paylaştı:

İstanbul Ayrımı-İvedik Ayrımı: 39 TL
İvedik Ayrımı-Esenboğa Ayrımı: 40 TL
Esenboğa Ayrımı-Samsun Ayrımı: 56 TL
Samsun Ayrımı-Yakupabdal Ayrımı: 29 TL
Yakupabdal Ayrımı-Konya Ayrımı: 60 TL
Konya Ayrımı-Eskişehir Ayrımı: 81 TL
Eskişehir Ayrımı-Ayaş Ayrımı: 48 TL
Ayaş Ayrımı-İstanbul Ayrımı: 27 TL


CHP’li vekil, bağlantı yolları dahil toplam uzunluğun 120 kilometre olduğunu, 2025 yılında Ankara Çevre Yolu’ndaki araç geçiş sayısının 189 milyon 350 bin adet olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, özelleştirme durumunda şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücretinin en az 7 milyar 130 milyon lira olacağını hesapladı. 25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutarın 178 milyar lira (güncel kurla en az 4 milyar dolar) olduğunu vurguladı.

 

