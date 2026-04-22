  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler!

Güncelleme:

Şanlıurfa’da 2. yüzyıldan kalma Yakup Manastırı (Nemrut’un Tahtı), bu kez sanatsal bir değerle değil, tepki çeken bir görüntüyle gündeme geldi. 2 bin yıllık tarihi kalıntıların üzerine çıkarak halay çeken 2 kişinin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirlenen Nemrut'un Tahtı olarak bilinen Yakup Manastırı'nın kalıntıları üzerinde 2 kişini halay çekmesi cep telefonuna yansıdı.

Şanlıurfa'da 2'nci yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve halk arasında Nemrut'un Tahtı olarak bilinen Yakup Manastırı'nın (Deyr Yakup) kalıntıları üzerinde 2 kişi halay çekti.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde tehlikeye aldırış etmeden tarihi yapıya hasar verecek şekilde zıplayıp halay çeken 2 kişi yer aldı. Bir şahsın da aşağıda halay çekenleri kayda aldığı gözlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Nemrut'un tahtı

Yakup Manastırı, Şanlıurfa merkeze 10 kilometre uzaklıkta, kentin güneyindeki dağların üzerinde yer alıyor. Halk arasında Hazreti İbrahim'in mücadele ettiği Nemrut'un burayı seyfiye alanı olarak kullandığına inanılıyor.

Manastırın kuzeybatısında bir anıt mezar ve iki satırlık kitabe bulunuyor. Kitabenin, 2'nci yüzyılın sonuna veya 3'üncü yüzyılın başlarına ait olduğu belirlenirken manastırın da bu tarihlerde yaptırıldığı tahmin ediliyor.

İHA

Etiketler Şanlıurfa Nemrut Nemrut'un Tahtı Yakup Manastırı Deyr Yakup arkeolojik miras halay video
