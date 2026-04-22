Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında kan donduran ihmal detayları ortaya çıktı. 14 yaşındaki saldırganın annesi P.M. de gözaltına alınarak tutuklandı. Başsavcılık, annenin doktor önerilerini dinlemediğini ve tıbbi desteği reddederek ölümlere sebebiyet verecek ihmali gösterdiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta okula düzenlediği silahlı saldırıyla 9 kişiyi öldüren İ.M.’nin (14) annesi P.M., Elazığ’da tutuklanarak cezaevine konuldu.

İ.M.’nin 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’na babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1’i öğretmen 9 kişiyi öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba polis başmüfettişi U.M. 16 Nisan’da tutuklanırken, anne Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni P.M. ise serbest bırakıldı.

EŞİNİ ZİYARETTEN DÖNERKEN GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre soruşturma kapsamında bugün P.M. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. P.M., Elazığ’da tutuklu eşi U.M.’yi cezaevinde ziyaretten dönerken polis tarafından gözaltına alındı. Elazığ Adliyesi’ne sevk edilen P.M., SEGBİS ile Kahramanmaraş Adliyesi’ne bağlandığı mahkemece ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DOKTOR ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALMAMIŞ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 1’i öğretmen 9 kişiyi öldürüp, 21 kişiyi de yaralayan İ.M.’nin annesi P.M.’nin tutuklanmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın olaydan önce farklı tarihlerde götürüldüğü polikliniklerinde çocuk psikiyatrilerinin tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair teşhis ve önerilerinin anne tarafından dikkate alınmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Olayın faili İ.M.’nin, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgeler ilgili sağlık kuruluşlardan temin edilmiştir. Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel iki farklı kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İ.M.’nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M.’nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı ve bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur. Bu doğrultuda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli P.P.M.’nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vahameti hususları dikkate alınarak tutuklaması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevki yapılmıştır. Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan sorgu neticesi P.P.M.’nin tutuklanmasına karar verilerek şüphelinin ceza infaz kurumlarına teslimi sağlanmıştır.”

DHA