  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı!

Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında kan donduran ihmal detayları ortaya çıktı. 14 yaşındaki saldırganın annesi P.M. de gözaltına alınarak tutuklandı. Başsavcılık, annenin doktor önerilerini dinlemediğini ve tıbbi desteği reddederek ölümlere sebebiyet verecek ihmali gösterdiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta okula düzenlediği silahlı saldırıyla 9 kişiyi öldüren İ.M.’nin (14) annesi P.M., Elazığ’da tutuklanarak cezaevine konuldu.

İ.M.’nin 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’na babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1’i öğretmen 9 kişiyi öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba polis başmüfettişi U.M. 16 Nisan’da tutuklanırken, anne Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni P.M. ise serbest bırakıldı.

EŞİNİ ZİYARETTEN DÖNERKEN GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre soruşturma kapsamında bugün P.M. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. P.M., Elazığ’da tutuklu eşi U.M.’yi cezaevinde ziyaretten dönerken polis tarafından gözaltına alındı. Elazığ Adliyesi’ne sevk edilen P.M., SEGBİS ile Kahramanmaraş Adliyesi’ne bağlandığı mahkemece ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DOKTOR ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALMAMIŞ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 1’i öğretmen 9 kişiyi öldürüp, 21 kişiyi de yaralayan İ.M.’nin annesi P.M.’nin tutuklanmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın olaydan önce farklı tarihlerde götürüldüğü polikliniklerinde çocuk psikiyatrilerinin tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair teşhis ve önerilerinin anne tarafından dikkate alınmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Olayın faili İ.M.’nin, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgeler ilgili sağlık kuruluşlardan temin edilmiştir. Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel iki farklı kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İ.M.’nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M.’nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı ve bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur. Bu doğrultuda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli P.P.M.’nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vahameti hususları dikkate alınarak tutuklaması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevki yapılmıştır. Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan sorgu neticesi P.P.M.’nin tutuklanmasına karar verilerek şüphelinin ceza infaz kurumlarına teslimi sağlanmıştır.”

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu
Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu
Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı!
Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti
Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Galatasaray'ın yıldız ismi 3'üncü kez baba oldu, çocuklarına verdikleri isim dikkat çekti
Galatasaray'ın yıldız ismi 3'üncü kez baba oldu, çocuklarına verdikleri isim dikkat çekti
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler kahramanmaraş okul saldırısı saldırı Ayser Çalık Ortaokulu adliye çocuk psikiyatrisi ihmal Tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa - Ankara arası 2 saate düşüyor; raylar görüntülendi, ilk sefer için tarih verildi Bursa - Ankara arası 2 saate düşüyor; raylar görüntülendi, ilk sefer için tarih verildi ''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! ''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Rıza Kayaalp’ten tarihi rekor: 13. kez Avrupa Şampiyonu oldu! Rıza Kayaalp’ten tarihi rekor: 13. kez Avrupa Şampiyonu oldu! Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı! Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı! Ankara'da askeri helikopter düştü! Pilotlar kazadan sağ olarak kurtuldu! Ankara'da askeri helikopter düştü! Pilotlar kazadan sağ olarak kurtuldu! Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti