Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan tebliğle engellilerin taşıt alımındaki ÖTV istisnası sil baştan düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan düzenleme, özellikle ortopedik engeli bulunan ancak sürücü belgesi alamayan vatandaşlar için devrim niteliğinde yenilikler getiriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyeti uygulanacak araçların fiyat limiti güncellendi. Vergiler dahil satış bedeli 2.873.900 TL'nin altında kalan binek otomobil, arazi taşıtı, SUV, pick-up ve panelvan tipi araçlar istisna kapsamında yer alacak. Ayrıca motosiklet tutkunları için motor silindir hacmi kısıtlaması kaldırılarak tüm modeller muafiyet kapsamına alındı.

Ehliyet Şartı Esnetildi: Kimler Yararlanabilir? En dikkat çekici değişiklik ise sürücü belgesi konusunda yaşandı. Engel derecesi %90'ın altında olup, sadece ortopedik engeli %40 ve üzerinde olan ancak bu engeli nedeniyle ehliyet alamayacak durumda bulunan vatandaşlar da artık ÖTV'siz araç sahibi olabilecek.

Başvuru süreci de değişiyor:

Ortopedik Engel Tespiti: Birden fazla engel durumu varsa, sadece ortopedik olanın %40 ve üzeri olması şartı aranacak.

Elektronik Doğrulama: Vergi daireleri, raporların doğruluğunu Sağlık Bakanlığı üzerinden dijital ortamda sorgulayacak.

ÖTV Ödeme Belgesi: Şartları sağlayan hak sahiplerine, araç alımında ibraz edecekleri "ÖTV Ödeme Belgesi" anında verilecek.

Bu düzenleme ile hem raporların birleştirilmesi yöntemi netleşti hem de raporlarını teyit ettiremeyen vatandaşlar için hastane ile vergi dairesi arasındaki doğrudan yazışma süreci tanımlanmış oldu.