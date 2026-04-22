Ürünleri zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti!

Türkiye genelindeki market zincirlerinde Nut Master markasıyla yer alan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda için mahkemeden 3 aylık geçici konkordato mühleti çıktı.

Ordu merkezli faaliyet gösteren ve Nut Master markasıyla fındık ezmesi pazarında önemli bir paya sahip olan DKC Grup Gıda ile Bolaman Park Gıda, yaşadıkları finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

NTV'nin aktardığına göre, Fatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda'ya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.

14 yıllık şirket olan Dkc Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Bolaman Park Gıda Ürünleri Ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirketlerin sahipleri olan Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordatoya dahil oldu.

Mahkeme verdiği kararda, alacaklılarının ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri açıkladı.

