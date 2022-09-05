İğnesiz Covid-19 aşısına onay çıktı

Çin, iğnesiz ve burundan nefes çekilerek kullanılan Covid-19 aşısına onay verme kararı aldı.

Covid-19 pandemisinin başladığı ülke olan Çin'de koronavirüs tedavisinde yeni bir dönem başladı. CNN Türk'ün aktardığı habere göre, Çin, iğnesiz ve burundan nefes çekilerek kullanılan Covid-19 aşısına onay verme kararı aldığını bildirdi. Tianjin merkezli CanSino Biologics tarafından geliştirilen aşının, Covid-19 aşısından ve iğneli aşılardan korkanlara bir alternatif olması bekleniyor.

Çin yönetiminin aldığı karar sonrasında CanSino Biologics’in hisse değeri yüzde 14.5 artarken bu aşının insanlar üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar verdiği belirtildi. Burundan alınan aşının hücresel bağışıklığı artırması beklenirken, mukozada da korumayı artırmasının beklendiği belirtildi.