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İhaneti düğünde ifşa etti; davetliler şoke oldu

İhaneti düğünde ifşa etti; davetliler şoke oldu
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Bir düğün töreninde damadın, gelini kendisini aldatırken ki görüntülerini davetlilerin gözünün önünde ifşa etmesi sonrası düğün karıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün törenine ait görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Bir damat müstakbel eşinin kendisini aldattığını öğrenince düğün günlerine kadar bekledi ve davetlilerin gözü önünde ihaneti ifşa etti. Nikah memurunun konuklara evliliğe dair itirazı olup olmadığını sorduğunda damat elini kaldırdı ve gelinin başka bir adamı öptüğü videoyu gösterdi.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

Düğüne gelen konuklara teşekkür ederek öze başlayan damat, “Seni seviyorum bebeğim. Seni gerçekten seviyorum. Seninle konuşmak istediğim bir şey var ama bunu ifade edecek kelimeleri bulamadım. Bu yüzden, bunu sana anlatmanın en iyi yolunun, göstermek olduğuna karar verdim" dedi. Ardından ise damat gelini ve davetlileri ihanet görüntüleriyle başbaşa bıraktı.

Etiketler ifşa düğün düğün töreni damat gelin
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