İnfial yaratan görüntüler! Anne ve oğlu polis tarafından vuruldu

Filipinler'de polis şiddetinin boyutunu ortaya koyan yeni bir görüntü büyük tepki çekti. Washington Post'un haberine göre pazar günü meydana gelen olayda, bir anneyle oğlunun acımasızca öldürülmesi, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetimindeki polisin yetkisini kötüye kullanmasına son örnek oldu.

Sivil kıyafetler içindeki Jonel Nuezca, yaşanan tartışma sırasında 25 yaşındaki Frank Anthony Gregorio'yu ve oğluna sıkı sıkı sarılıp polise vermek istemeyen 52 yaşındaki Sonya Gregorio'yu gözünü kırpmadan vurdu.



Görgü tanıklarından birinin videoya aldığı hadisede, tartışmanın yaşandığı sırada olay yerinde olan Nuezca'nın kızının "Babam polis!" diyerek yaşlı kadından oğlunu bırakmasını istediği, anneninse "Umurumda değil!" yanıtını verdiği duyuldu.

Nuezca da "O*** çocuğu seni. Şimdi işini bitirmemi ister misin?" dedikten sonra tabancasını çıkarıp anneyi başından vurdu, sonra da silahını gence doğrultup öldürdü. Vurulan anne-oğlun yere yığıldığı görülürken, arkada görgü tanıklarının çığlıkları yükseldi.

Kan donduran görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu polisle ilgili idari soruşturma başlatıldığı ve cinayetle suçlanan Nuezca'nın yetkililere teslim olduğu belirtildi.

Yerel medya kuruluşları, Tarlac'da yaşanan hadisede Nuezca'nın Frank Anthony Gregorio'yu tutuklamaya çalışma nedeninin, gencin bambular ya da teneke kutulardan ürettiği ve genelde yeni yıl kutlamalarında kullanılan el yapımı bir gürültü cihazıyla ilgili olduğunu aktardı.

Ülke gündemine oturan olay, Duterte'nin 2016'da iktidara gelmesinden bu yana Filipinler genelinde binlerce kişinin polis şiddetine kurban gitmesi nedeniyle halkın duyduğu öfkeyi artırdı.

Duterte'nin öncülük ettiği uyuşturucu savaşında resmi rakamlara göre eylül sonu itibarıyla yaklaşık 6 bin kişi polis operasyonlarında öldürüldü.

Ancak insan hakları gözlemcisi kuruluşlar, maskeli gruplar tarafından öldürülen kişilerin de hesaba katılması halinde can kaybının 30 bine ulaşabileceğini bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre uyuşturucuyla savaşta yaşanan can kaybı, koronavirüs pandemisinin getirdiği tecrit kısıtlamaları sırasında nisan-temmuz döneminde yüzde 50'den fazla arttı.