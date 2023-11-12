İnşaat halindeki tünel çöktü: 40 işçi mahsur kaldı

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde karayolu tünelinin inşaatı sırasında yaşanan çökme nedeniyle 40 işçi tünelde mahsur kaldı.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletindeki Uttarkashi bölgesi ile kuzeyinde Yamunotri dağlık bölgesini birbirine bağlayan 4,5 kilometre uzunluğundaki karayolu tüneli bugün inşaat sırasında çöktü. Vardiya değişimi sırasında meydana gelen olayda, inşaatta çalışma yapan 40 işçi tünelde mahsur kaldı. Eyalet Afet Müdahale Yetkilisi Durgesh Rathodi, “Tünelin yaklaşık 200 metrelik kısmı çöktü” dedi.

40 işçinin içeride mahsur kaldığını belirten Rathodi, “İçeride mahsur kalanlara şu anda oksijen veriliyor ama kurtarma ekipleri enkazı kaldırmaya çalışırken, daha fazla moloz aşağıya iniyor” ifadelerini kullandı.

Uttarakhand Eyaleti Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise, “Tünelde mahsur kalan işçilerin güvenli bir şekilde çıkarılması için Tanrı’ya dua edin” açıklamasını yaptı.

SİRKTEN KAÇAN ASLAN İTALYA SOKAKLARINDA GEZİNTİYE ÇIKTI

İtalya’nın başkenti Roma’da sirkten kaçtığı belirlenen aslanın sokakta yürüdüğünü görenler gözlerine inanamadı.

İtalya’da bir aslan gece saatlerinde sokakta dolaşırken görüldü. Başkent Roma’ya bağlı Ladispoli kasabasında sirkten kaçtığı belirlenen aslanı gören İtalyanlar gözlerine inanamadı. Sakince yürüyen aslanı gören mahalle sakinleri, korku ve şaşkınlık içinde o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Ladispoli Valisi Alessandro Grando, bölge sakinlerini evde kalmaları konusunda uyarırken, bölgeye gelen veteriner ekipler ve kolluk kuvvetleri uzun süren takibin sonunda aslanı yakaladı.