İnternete yüklediler... Tatilde karavan fantezisinin sonu kötü bitti

Tayland'da RaiRuayRin Camper Van Resort isimli sessiz bir kamp alanında çektikleri cinsel ilişki videolarını internete yükleyen çift 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima'da bir kamp alanında tatil yapan sosyal medya fenomeni bir çift, cinsel ilişkilerini kameraya aldı. Çektikleri görüntüleri dört dakikalık kliplere bölerek paylaşan ikili, hem kamusal alanda ilişkiye girmekten hem de yetişkin film sektörüne içerik üretmekten suçlu bulunabilir. Tayland'da pornografi yasa dışıdır ve yasalar uyarınca suçlu bulunurlarsa, yıllarca hapis cezasına çarptırılabilir ve yüklü bir para cezası alabilirler.

KABUL ETTİLER

Öfkeli yetkililer, çiftin kamp alanını utandırdığını söyledi ve yerel polislere soruşturma başlatmalarını emretti. Wang Nam Khiao'nun emniyet müdürü Pol Col Peerapong Thanapochai, geçen hafta teslim olan çiftin, kamp alanında ilişkiye girdiklerini ve görüntülerini kaydettiklerini kabul ettiklerini söyledi. Çift, odaya kamera kurduklarını ve tesis yönetiminin bilgisi dışında cinsel ilişkiye girdiklerini ve kaydettiklerini söyledi.

SIRADAN BİR VİDEO GİBİ BAŞLADI

Videoları, dağ beldesinin sisli güzel bir manzarasını gösteren masum bir seyahat vlogu gibi başlıyordu, ancak daha sonra bir karavan içinde gerçekleştirilen bir dizi cinsel eyleme dönüştü. Klipleri internette hızla yayılan çift dağlardaki heyecan verici tatilleri ile övündüler.

KİMLİKLERİ BİLİNMİYOR

Polis şimdi çifti, uygunsuz materyalleri, üyelik ücreti karşılığında web siteleri veya diğer uygulamalar aracılığıyla bir bilgisayar sistemine koymak ve yetişkin içerikleri üretip dağıtmakla suçluyor. Soruşturmanın başlamasının ardından, ikilinin hesabı kısa süre sonra platformdan kaybolduğu için çiftin kimliği hala bilinmiyor.