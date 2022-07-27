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Irak'ta Sadr Hareketi Meclis binasını bastı!

Irak'ta Sadr Hareketi Meclis binasını bastı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasını bastı.

İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

MECLİS BİNASINI BASTILAR
Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.

Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti. 

Etiketler beton bariyer grup
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