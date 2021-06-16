İran, elindeki zenginleştirilmiş uranyum miktarını açıkladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ''Yüzde 60 oranında 6,5 ve yüzde 20 oranında 108 kilogram zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz'' dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Rebii, ABD yaptırımlarına karşılık olarak İran Meclisinde uranyumu yüzde 60 zenginleştirme kararına işaret ederek, hükümetin belirlenen tarihten çok kısa bir sürede uranyumu yüzde 60 zenginleştirmeyi başardıklarını belirtti.

Rebii, “Yüzde 60 oranında 6,5 ve yüzde 20 oranında 108 kilogram zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz” ifadelerini kullandı. Rebii, İran Meclisinin belirlediği uranyum zenginleştirme oranına çok daha hızlı ulaşacaklarını söyledi.

İran Meclisi, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin suikast sonucu öldürülmesi ve ABD yaptırımlarına karşılık olarak “Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması İçin Stratejik Eylem Planı" yasasını onaylanmıştı. Söz konusu eylem planı kapsamında, İran Atom Enerjisi Kurumu, uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 20’ye çıkarmış ve ardından bu oranı yüzde 60’a yükseltmişti.

İHA