  İran savaşı ne zaman sona erecek? ABD Enerji Bakanı Wright tarih verdi

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'a yönelik saldırılara ilişkin ''Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum, belki de daha erken'' dedi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları hakkında ABD basınına açıklamalarda bulundu. Wright, "Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum, belki de daha erken. Ancak çatışma önümüzdeki birkaç hafta içinde sona erecek ve ardından enerji arzında bir toparlanma ve fiyatlarda bir düşüş göreceğiz" dedi.

Trump ne demişti?

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump İran'a başlattıkları saldırının dört hafta kadar veya daha kısa sürebileceğini söylemişti. 

