İran yeni yıl sabahı 5 kişiyi idam etti

İran'da 'çete halinde silahlı soygun, yolları güvensiz hale getirme, halk arasında korkuya sebep olma, halkın malına zarar verme' suçlarından yargılanan beş kişinin idam edildiği açıklandı.

İran’ın Elborz eyaletinde 'silahlı soygun' suçlamasıyla yargılanan ve idam cezasına çarptırılan beş kişinin infaz edildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İran yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, ülkenin farklı eyaletlerinde 14 silahlı soygun olayına karıştığı iddia edilen beş hükümlünün idam cezasının, Kerece Merkez Cezaevi'nde infaz edildiğini duyurdu.

YÜKSEK MAHKEME, YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

İdam edilen kişilerin soygunda ateşli ve ateşsiz silahlar kullandığı, dördü hayvan hırsızlığı olmak üzere toplam 14 soygun olayında ülkenin farklı yerlerinde tır ve kamyonların yolunu kesip yüklerini çaldığı, soygun sırasında biri engelli üç kişinin kulağını kestiği ileri sürüldü.

Polis elbisesi giyerek de soygun yaptığı iddia edilen söz konusu kişilerin, 'çete halinde silahlı soygun, yolları güvensiz hale getirme, halk arasında korkuya sebep olma ve halkın malına zarar verme' suçlarından yargılandığı bilgisi verildi.

Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan itirazın yüksek mahkemede değerlendirildiği ve yerel mahkemenin kararının orada da onandığını aktarıldı.