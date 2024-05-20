İran'da 5 günlük yas ilan edildi

İran dini lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesini takiben bugün 5 günlük yas ilan etti.

Hamaney açıklamasında “Anayasa'nın 131. Maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Mokhber Yürütme Organının başı olacak ve en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesini kolaylaştırmak için Yasama ve Yargı Organlarının başkanlarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.

Helikopter kazası

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran Anayasası'na göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.