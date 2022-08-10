  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var

İran'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var

İran'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde hafif motorlu bir eğitim uçağının düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Fars Eyaleti Tıbbi Acil Durum ve Kaza Merkezi Müdürü Hasan Himmeti düşen uçakla ilgili bilgi verdi.

Himmeti, "Mervdeşt ilçesi yakınlarındaki Durudzed Barajı civarında hafif motorlu eğitim uçağı düştü. Uçaktaki 2 kişi yaralı kurtuldu." dedi.

İranlı yetkili, yaralıların bölge hastanesine kaldırıldığını aktardı.

 

Etiketler iran uçak kaza uçak düştü eğitim uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şok iddia: Ormanın katledilmesine izin vermeyince görevden alındı
Ekranlara geri dönmek için geri sayımın başladığı Arka Sokaklar'a 5 yeni oyuncu
Dev bankadan yıl sonu için korkutan dolar tahmini
4 kişi yaralanmıştı! Silahlı kız kaçırma kavgası kamerada
Meryem Uzerli'nin milyonluk çöl pozlarına beğeni yağdı
Kapadokya'yı katledecekler! Cenneti 2'ye bölecek yol inşaatı havadan görüntülendi
Mesut Özil'in yeni takımına gol yağmuru
Uykusuz'dan Bakan Nebati'yi kızdıracak kapak
Lunaparkta dehşet! Komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
1.400 TL'lik hız sınırı trafik cezasını iptal ettirdi, tartışma başladı