İran'da molla rejimi, gösterilerin faturasını Kürtlere kesti

İran'da ülke çapına yayılan gösterilerle karşı karşıya kalan dini rejim, gösterilere katılanları ulusal bütünlüğü bozmaya çalışan gruplar olarak tanımlıyor.

Son yılların en büyük isyanıyla karşı karşıya kalan İran'da dini liderler, ülke dört bir yanındaki gösterilerin rejim karşıtlığından daha çok 'ülkeyi bölme amacı taşıdığını' söyledi.

İranlı güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamada, "Kürt muhalif gruplar Amini'nin ölümünü on yıllardır devam eden Kürdistan'ı İran'dan ayırma hedeflerine ulaşmak için bir bahane olarak kullanıyor. Bunu başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan eski bir güvenlik yetkilisi ise, güvenlik bürokrasisinde Kürtlerin gösterilere verdiği desteğin Kürt muhalif grupların bağımsızlık hedefi için kullanılacağı endişesinin bulunduğu belirtildi.

Tahran'dan gelen bu açıklamalar dini rejimin, gösterilere katılan Kürtleri 'ulusal bütünlüğü bölmeye çalışan gruplar' olarak gösterme çabasının bir devamı olarak görülüyor.

22 yaşındaki Masha Amini'nin öldürülmesinin ardından, Amini'nin memleketi olan Kürt kenti Saqez'de başlayan gösteriler hızla tüm ülkeye yayılmış, başkent Tahran'a kadar ulaşmıştı.

Ülke genelindeki üniversite ve liselerde de etkili olan gösterilere 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' sloganı damga vurmuş ve göstericiler dini lider Hamaney'in düşürülmesi çağrısı yapmıştı.

İran güvenlik güçleri ise ülkenin kuzey batısında yaklaşık 10 milyon Kürt'ün yaşadığı bölgelerde baskıyı artırarak gösterileri kontrol altına almaya çalışmıştı.