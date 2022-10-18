  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran'da molla rejimi, gösterilerin faturasını Kürtlere kesti

İran'da molla rejimi, gösterilerin faturasını Kürtlere kesti

İran'da molla rejimi, gösterilerin faturasını Kürtlere kesti
Güncelleme:

İran'da ülke çapına yayılan gösterilerle karşı karşıya kalan dini rejim, gösterilere katılanları ulusal bütünlüğü bozmaya çalışan gruplar olarak tanımlıyor.

Son yılların en büyük isyanıyla karşı karşıya kalan İran'da dini liderler, ülke dört bir yanındaki gösterilerin rejim karşıtlığından daha çok 'ülkeyi bölme amacı taşıdığını' söyledi.

İranlı güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamada, "Kürt muhalif gruplar Amini'nin ölümünü on yıllardır devam eden Kürdistan'ı İran'dan ayırma hedeflerine ulaşmak için bir bahane olarak kullanıyor. Bunu başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan eski bir güvenlik yetkilisi ise, güvenlik bürokrasisinde Kürtlerin gösterilere verdiği desteğin Kürt muhalif grupların bağımsızlık hedefi için kullanılacağı endişesinin bulunduğu belirtildi.

Tahran'dan gelen bu açıklamalar dini rejimin, gösterilere katılan Kürtleri 'ulusal bütünlüğü bölmeye çalışan gruplar' olarak gösterme çabasının bir devamı olarak görülüyor.

22 yaşındaki Masha Amini'nin öldürülmesinin ardından, Amini'nin memleketi olan Kürt kenti Saqez'de başlayan gösteriler hızla tüm ülkeye yayılmış, başkent Tahran'a kadar ulaşmıştı.

Ülke genelindeki üniversite ve liselerde de etkili olan gösterilere 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' sloganı damga vurmuş ve göstericiler dini lider Hamaney'in düşürülmesi çağrısı yapmıştı.

İran güvenlik güçleri ise ülkenin kuzey batısında yaklaşık 10 milyon Kürt'ün yaşadığı bölgelerde baskıyı artırarak gösterileri kontrol altına almaya çalışmıştı.

Etiketler molla rejim iran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerli füze ''Tayfun''dan tam isabet! 561 kilometre uzaklıktaki hedef vuruldu
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı için sürpriz iddia
Paris Otomobil Fuarı’nda Renault şov! 3 model birden görücüye çıktı
Kapadokya'da balon faciası: Ölü ve yaralılar var
Hukuk profesörü açıkladı: Erdoğan'ın aday olabilmesi için tek yol var
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''8 saati milletimize açıkla''
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, kameralar önünde tartıştı
Reyting yarışı kızıştı: İşte haftanın en çok izlenen dizileri
Koronavirüste ''iyi'' senaryo gerçek oldu! Bilim Kurulu üyesinden müjde
Burun buruna geldiği ayıyı tekme tokat dövdü