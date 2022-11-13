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İran’daki Mahsa Amini protestolarında ilk idam cezası

İran’daki Mahsa Amini protestolarında ilk idam cezası
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İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde ilk idam cezası kamu güvenliğini bozmak ve devlete savaş açmak suçlamaları ile tutuklanan 6 kişiden 1’ine verildi.

İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösteriler nedeniyle ilk idam cezası verildi. İran Yargı Erki Kurumu, Amini protestolarına katılan göstericilerden birine başkent Tahran’da idam cezası verildiğini duyurdu. Tahran Devrim Mahkemesi tarafından İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei’nin talimatıyla 6 gösterici hakkında adil ve hızlı karar verildiğini belirtilerek, kamu güvenliğini bozmak ve devlete savaş açmak suçlamaları ile tutuklanan 6 kişiden 1’ine idam cezası, diğer 5 göstericiye ise 5 ila 10 yıl arası hapis cezası verildiği belirtildi.

İdam cezası alan göstericinin devlet binasını ateşe vermek ve kundaklamak suçlamasıyla tutuklandığı aktarılarak, “Kamu güvenliğini ve huzurunu bozmak, yeryüzünde fesat çıkartmak ve devlete savaş açmak ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek suçlarından şahsa idam cezası verildi” ifadeleri kullanıldı. Devrim Mahkemesi tarafından verilen cezaların temyize götürülebileceği açıklandı.

Ne olmuştu?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Etiketler Mahsa Amini idam ölüm idam cezası protesto
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