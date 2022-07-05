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İran'dan flaş karar! Bankacılık sistemi kapatıldı

İran'dan flaş karar! Bankacılık sistemi kapatıldı

İran, siber saldırıları önlemek için bankacılık sistemine ülke dışından erişimi geçici olarak kesti

İran'ın siber saldırıları önlemek amacıyla bankacılık sistemine ülke dışından girişleri geçici olarak engellediği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin bankacılık sistemine dışarıdan erişim geçici olarak kesildi.

Kısıtlamaların, siber tehditlerin engellenmesi için yetkili makamların tavsiyesi üzerine uygulandığına işaret edilen haberde daha fazla bilgi verilmedi.

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Son yıllarda İsrail'in suçlandığı bir dizi siber saldırıyla karşı karşıya kalan İran, aynı şekilde İsrail'e yönelik siber saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

İran'ın suçlandığı siber saldırıların sonuncusu, 14 Haziran'da İsrail merkezli siber güvenlik firması "Check Point Research" tarafından açıklamıştı. Açıklamada, bir kimlik avı saldırısında eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ve ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi dahil üst düzey İsrailli ve ABD'li yetkililerin hedef alındığı ve İranlı oldukları tahmin edilen bilgisayar korsanlarının bazı yetkililerin e-posta yazışmalarını ele geçirdiği aktarılmıştı.

İran'da ise son olarak 27 Haziran'da, Huzistan eyaletinde ülkenin en büyük çelik şirketlerinden biri siber saldırıya uğramış, saldırının ardından şirkete ait üç tesiste üretimin durdurulduğu açıklanmıştı.

Etiketler iran bankacılık bankacılık sistemi erişim dışarıdan erişim siber saldırı
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