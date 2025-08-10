  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İspanya'da uçak düştü: Kurtulan yok!

İspanya'da uçak düştü: Kurtulan yok

İspanya'da uçak düştü: Kurtulan yok
Güncelleme:

İspanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Valensiya bölgesindeki Requena kasabası yakınlarında dün saat 11.30 sıralarında küçük bir uçağın düştüğü bildirildi. Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek bir tarlaya düştüğünü açıkladı. Kazada uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

DHA

text-ad
Etiketler ispanya küçük uçak uçak uçak düştü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tapu sahipleri dikkat! Bir sabah uyandığınızda tapunuz elinizden alınmış olabilir! Tapu sahipleri dikkat! Bir sabah uyandığınızda tapunuz elinizden alınmış olabilir! Yenilenen yüzde 100 elektrikli Citroen Ami iddialı indirimli fiyatıyla Türkiye'de... Yenilenen yüzde 100 elektrikli Citroen Ami iddialı indirimli fiyatıyla Türkiye'de... Ferdi Tayfur'un ölümünden 7 ay sonra gelen dikkat çeken itiraf Ferdi Tayfur'un ölümünden 7 ay sonra gelen dikkat çeken itiraf 2025 Kayısı Güzeli Zeynep Bastık tekne pozlarıyla mankenlere meydan okudu 2025 Kayısı Güzeli Zeynep Bastık tekne pozlarıyla mankenlere meydan okudu Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı: Suçlamalar çok ağır! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı: Suçlamalar çok ağır! Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanını arama çalışmalarında yeni izler bulundu Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanını arama çalışmalarında yeni izler bulundu Marmara'da beklenen olası büyük deprem için ezber bozan açıklama Marmara'da beklenen olası büyük deprem için ezber bozan açıklama Şantiyede korkunç ölüm: Genç mühendis 3 tonluk mermerin altında can verdi! Şantiyede korkunç ölüm: Genç mühendis 3 tonluk mermerin altında can verdi! Nefes aldırmayan eyyam-ı bahur sıcakları geri dönüyor: Sıcak değil, çok ama çok sıcak olacak Nefes aldırmayan eyyam-ı bahur sıcakları geri dönüyor: Sıcak değil, çok ama çok sıcak olacak Cesur şovlarıyla eleştirilen Hadise bu sefer de bikinisiyle meydan okudu Cesur şovlarıyla eleştirilen Hadise bu sefer de bikinisiyle meydan okudu
İstanbul'da korkunç infaz: Aracına binerken öldürdüler! İstanbul'da korkunç infaz: Aracına binerken öldürdüler! Prof. Dr. Naci Görür'den ''kırmızı alarm'' veren fayı açıklayarak uyardı: ''Hazırlıklı olun!'' Prof. Dr. Naci Görür'den ''kırmızı alarm'' veren fayı açıklayarak uyardı: ''Hazırlıklı olun!'' Orhan Gencebay'ın 81 yaşındaki eşi Sevim Emre'nin son halini görenleri inanamadı Orhan Gencebay'ın 81 yaşındaki eşi Sevim Emre'nin son halini görenleri inanamadı Survivor Nagihan Karadere Survivor kazançlarını ilk kez açıkladı Survivor Nagihan Karadere Survivor kazançlarını ilk kez açıkladı Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için son tarihi açıkladı Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için son tarihi açıkladı Bebek katili Öcalan'dan sürpriz mektup: ''Topraklarınıza döneceksiniz'' Bebek katili Öcalan'dan sürpriz mektup: ''Topraklarınıza döneceksiniz'' İstanbul'da genç kadına ''sokakta böyle çıplak gezmeyin'' dayağı! İstanbul'da genç kadına ''sokakta böyle çıplak gezmeyin'' dayağı! Sadece kadın seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Sadece kadın seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Sarsıntılar devam ediyor... Balıkesir'de peş peşe 2 korkutan deprem! Sarsıntılar devam ediyor... Balıkesir'de peş peşe 2 korkutan deprem! Türkiye'nin tescilli güzeli tatil pozlarıyla ''boşuna kraliçe seçilmedim'' dedi Türkiye'nin tescilli güzeli tatil pozlarıyla ''boşuna kraliçe seçilmedim'' dedi