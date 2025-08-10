İspanya'da uçak düştü: Kurtulan yok
İspanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın Valensiya bölgesindeki Requena kasabası yakınlarında dün saat 11.30 sıralarında küçük bir uçağın düştüğü bildirildi. Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek bir tarlaya düştüğünü açıkladı. Kazada uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
