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İsrail, ABD'den aldığı yardımları açıkladı

İsrail, ABD'den aldığı yardımları açıkladı
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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ABD’nin İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama, ABD’den İsrail ordusu için askeri teçhizat taşıyan 200'üncü kargo uçağının ülkeye ulaştığını belirtti.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı ABD Tedarik Misyonu'nun çabalarıyla gerçekleşen sevkiyatların büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Gazze’deki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, bunların içinde zırhlı araçlar, silahlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi malzeme, mühimmat ve daha fazlasının olduğu kaydedildi.

Etiketler abd israil uçak gazze
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