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İsrail askerleri camiyi bastı; İslam alemini ayağa kaldıran rezalet

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İsrail askerlerinin Refah’ta bulunan Refah Geçidi Camii’ni işgal ettikleri ve mutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 251 gündür devam ederken, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan bir camiyi mutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı. İsrail askerleri, Mısır topraklarından yaklaşık 280 metre uzaklıktaki Refah Geçidi Camii’ni işgal ederek camiyi mutfağa çevirdi.

Sosyal medyada İsrail askerleri tarafından paylaşılan görüntülerde, caminin içerisinin askerler tarafından tahrip edildiği görüldü.

İHA

Etiketler İsrail israil ordusu israil askerleri cami gazze mutfak
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