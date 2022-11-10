  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail Cumhurbaşkanı mikrofonu açık unuttu: Tüm dünya endişeli

İsrail Cumhurbaşkanı mikrofonu açık unuttu: Tüm dünya endişeli

İsrail Cumhurbaşkanı mikrofonu açık unuttu: Tüm dünya endişeli
Güncelleme:

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni hükümette bakanlık yapacak olan aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir hakkında konuşurken, mikrofonunu açık unuttu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni kurulacak hükümet hakkında parti yetkilileriyle görüşme yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı, Bakan olmaya hazırlanan Ben-Gvir'in aşırı sağcı tutumları için "Bütün dünya endişeli" dedi. Mikrofonun açık olduğunu farketmeyen Herzog, "Tüm dünyanın endişe duyduğu bir ortağınız var. Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum. Sorun çıkarmak istemiyorum" dedi. Toplantının sonunda Herzog, Mescid-i Aksa konusunda sorun yaşayacaklarını belirterek, "Bu kritik bir konu" dedi. "Yahudi Gücü” partisi lideri Ben-Gvir, gelmiş geçmiş en aşırı sağcı siyasetçisi olarak nitelendiriliyor.

MECLİSTEN NETANYAHU LİDERLİĞİNDEKİ BLOK ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

İsrail'de geçen hafta yapılan seçimlerde eski Başbakan Benjamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 milletvekili çıkarmış, Netanyahu liderliğindeki blok, 64 koltukla 120 sandalyeli Mecliste çoğunluğu elde etmişti.

Netanyahu blokunda yer alan ve Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle eleştirilen aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi ise milletvekili sayısını 2 katına çıkararak, Mecliste 14 koltuk elde etmişti.

İsrail basınında aşırı sağın yükselişi eleştirilerin hedefi oldu. Haaretz gazetesi, Dini Siyonizm Partisi'nin liderlik koltuğunda oturan Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in seçimin asıl kazanını olduğunu belirtti. Bu nedenle asıl kaybedenin İsrail Devleti olduğu kaydedildi.

Ben-Gvir, Araplara karşı ırkçı eylemleriyle tanınan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör izleme listesinde yer alan "Kach" adlı grubun eski bir üyesi.

Etiketler israil mikrofon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Her satırı dehşet: ''Evlendiğimden beri kocam ve 4 kardeşi bana tecavüz ettiler''
Bakanlık'tan EYT açıklaması: Takvim tarihi...
ABD'de merakla beklenen enflasyon açıklandı! Dolar, euro ve altın fiyatları hareketlendi
Kur korumalı mevduat için devletin kasasından çıkan para belli oldu
Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları: ''Sonsuza kadar fikrimizdesin''
Fenomen Mika Raun'dan beyaz gecelikli poz!
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi
Yalı Çapkını dizisinin çekildiği yalının kirası şoke etti
İrem Derici'nin sütyenli pozuna yorum yağdı: Sütyen küçük gelmiş
10 Kasım'a damgasını vuran 4 reklam filmi