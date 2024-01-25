İsrail, Gazze'nin ikinci büyük şehri Han Yunus'u kuşattı!

Hamas yöneticileri ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri için Mısır'a giderken İsrail'in Gazze'nin ikinci büyük şehri Han Yunus'a saldırmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin ikinci büyük şehrine yönelik saldırısı nedeniyle Han Yunus'taki hastanelere sığınan binlerce insan mahsur kaldı.

İsrail ordusu çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki gün süren yoğun çatışmaların ardından güneydeki Han Yunus kentini "kuşattığını" söyledi.

BM insani yardım kuruluşu Ocha'ya göre çarşamba sabahı, Han Yunus'un üç ana hastanesinin (El Aksa, Nasır ve El Amal) bulunduğu bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı ve bu da sivillerin kaçmasını zorlaştırdı.

SIĞINMA MERKEZLERİ VURULUYOR

İnsanların sığınmak için kullandığı bir eğitim merkezi binasının müdürü, binaya sığınan 800 kişiden 9'unun yaşamını kaybettiğini açıkladı. Bu kişiler sağlık ekipleri binaya erişemeden hayatını kaybetti ve 75 kişi yaralandı.

İsrail eleştirilerin ardından saldırıdan kendi kuvvetlerinin sorumlu olduğunu yalanladı ve havan toplarını Hamas'ın atmış olabileceğini öne sürdü.

Han Yunus'ta yaklaşık 88 bin Filistinli yaşıyor ve burası aynı zamanda kıyı bölgesinin başka yerlerinde çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen tahmini 425 bin kişiye de ev sahipliği yapıyor.

NASIR HASTANESİNDE 18 BİN SIĞINMACI

Yardım kuruluşu Ocha, 850 hastayla birlikte yaklaşık 18 bin kişinin yalnızca Nasır hastanesi arazisinde barındığının düşünüldüğünü söyledi.

Kuruluş, sağlık görevlilerinin "çok sayıda ölüm beklenmesi nedeniyle" tesisin arazisinde mezar kazdığını belirterek, "Devam eden bombardımanlar nedeniyle Nasır'a kimse giremez veya çıkamaz." diye ekledi.

Nasır hastanesi, Gazze'nin güney yarısında halen kritik hastaları tedavi edebilen iki hastaneden biri.

İsrail, saldırıyı başlatırken bölgedeki sığınmacılara Han Yunus'un merkezindeki üç hastaneyi de içeren bölgeyi terk etmelerini emretti.

Yerel yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki hava ve kara çatışmalarında 25 binden fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi.