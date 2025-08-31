  1. Anasayfa
  İsrail, Husilerin üst düzey kadrosunu öldürdü

İsrail, Husilerin üst düzey kadrosunu öldürdü

İsrail, Husilerin üst düzey kadrosunu öldürdü
Güncelleme:

Yemenli Husiler, üst düzey Husi siyasilerin İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de Husiler, İsrail’in 28 Ağustos’ta Sana’ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda toplantıdaki bazı kişilerin yaralı olarak kurtulduğu ve tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

İsrail'den yapılan açıklamada ise perşembe günkü hava saldırısında Başkanlık yerleşkesinin ve Husilerin liderlik kadrosunun hedef alındığı belirtildi.

