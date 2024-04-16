İsrail İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz 32 ülkeye mektup gönderdiğini belirterek, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör örgütü" ilan edilmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.

İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da yaptığı misilleme sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, 32 ülkeye gönderdiği mektupta ve mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerinde "İran'ı engellemek ve zayıflatmak için" Tahran'ın füze programına yaptırım uygulanması ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör örgütü" ilan edilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı, paylaşımında, "Füze ve İHA ile yapılan saldırıya askeri cevabın yanında ben de diplomatik atak başlatıyorum" ifadelerini kullandı. Çok geç olmadan İran'ın derhal durdurulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İRAN'DAN SERT AÇIKLAMA

İran Meclisi Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ebulfazl Amuyi ise, İsrail'in İran'a misilleme ihtimalini değerlendirdi.

Ülkesinin 13 Nisan'da İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının meşru olduğunu söyleyen Amuyi, İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vereceklerini belirtti.

Amuyi, "Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız. Her senaryoya göre planımız var. İsrail mantıklı hareket etmeli." ifadelerini kullandı.