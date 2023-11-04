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İsrail ordusu 3 saatlik süre verdi

İsrail ordusu 3 saatlik süre verdi
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Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusu, Gazzelilere, Gazze'yi terk etmeleri için 3 saatlik süre verdi.

Arap medyasının İsrail Savunma Kuvvetli Sözcüsü Avichay Adraee X sosyal medya platformundan paylaştığı mesaj ile Gazzelilere ana karayolu üzerinden 'güneye gidin' çağrısında bulundu. Arapça yayınlanan mesajda yolun 3 saat süreyle açık olacağı bildirildi.

Selahaddin Yolu üzerinde trafiğe izin vereceklerini bildiren ordu, yolun saat 13.00 ile 16.00 (Türkiye saatiyle 14.00-17.00) arasında açık olacağını açıkladı. 'Güvenliğiniz için gidin' diyen İsrail ordusu Hamas liderlerinin kendilerini koruma konusunda özen gösterdiklerini belirtti.

Mesajın tamamı şöyle:

"Ey Gazze sakinleri,

İsrail Silahlı Kuvvetlerinin bugün saat 1 (13:00) ile akşam saat 4 (16:00) arasında Selahaddin Yolu üzerinde trafiğe izin vereceğini bildirmek isterim. Güvenliğiniz için bir dahaki sefere Gazze Vadisi'nin ötesine güneye gitme avantajından yararlanın.

Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız talimatlarımıza göre güneye doğru ilerleyin. Hamas liderlerinin halihazırda kendilerini korumaya özen gösterdiğinden emin olabilirsiniz"

Etiketler gazze gazzeliler israil filistin israil ordusu süre
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