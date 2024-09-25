İsrail şimdi de Suriye'yi vurdu

Filistin topraklarına ve Lübnan'a ölüm yağdıran İsrail ordusu bu sefer de Suriye'nin liman kenti Tartus'a hava saldırısı düzenledi.

Suriye’nin liman kenti Tartus'a İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Orta Doğu’da gerilim artmaya devam ederken, Suriye’nin liman kenti Tartus'a İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hava savunma sistemlerinin füzelere karşılık verdiğini ifade etti. Tartus’ta Rusya Donanması’na ait askeri üs bulunurken, saldırıda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. İHA