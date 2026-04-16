İsrail ve Lübnan'dan ateşkes anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail'in 10 günlük ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhteşem görüşmeler gerçekleştirdim. İki lider, ülkeleri arasında barışın sağlanması amacıyla bugün 17.00’da (TSİ 00.00) yürürlüğe girecek 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Trump, Lübnan ve İsrail arasında kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik çalışmalar için ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’e talimat verdiğini bildirdi. Trump, "Dünya genelinde 9 savaşı sonlandırmaktan büyük şeref duydum, bu da 10.’su olacak" dedi.

Trump ayrıca, “Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Aoun’u 1983’ten bu yana İsrail ve Lübnan arasındaki ilk anlamlı görüşmeler için Beyaz Saray’a davet edeceğim. İki taraf da barış görmek istiyor ve ben de bunun çok hızlı şekilde yaşanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Lübnan'da 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 29 artarak 2 bin 196'ya, yaralı sayısının ise 124 artarak 7 bin 185'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 172 çocuk, 260 kadın ve 93 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

İHA

