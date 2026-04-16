Okul saldırısında gizli kahraman ortaya çıktı: Saldırgana müdahale etmiş!

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni bir detay ortaya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde aşçı olan Necmeddin Bekçi'nin silah seslerini duyar duymaz okula koşarak, saldırgana müdahale ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Onikişubat'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında, bir babanın katliamın daha da büyümesini önlediği ortaya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşçı olarak çalışan ve çocukları da aynı okulda öğrenim gören babanın silah seslerini duyar duymaz okula koşarak, saldırgana müdahale ettiği ortaya çıktı.

Saldırgana müdahale etti

Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenci İ.A.M.'nin silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 1'i öğretmen, 9'u öğrenci 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen saldırıyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Olay günü evinde olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli aşçı Necmeddin Bekçi'nin duyduğu silah ve bağırma sesleri üzerine arka kapıdan okula girerek, saldırgana müdahale ettiği öğrenildi. Çocukları da aynı okulda öğrenim gören Bekçi'nin İ.A.M.'nin kaçmasına engel olmaya çalıştığı ortaya çıktı.

"Amacım onun kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti"

İfadesinde yaşananları anlatan Bekçi, saldırganın uzun saçlı, kapüşonlu ve iri yapılı biri olduğunu belirtti. Şahsın kurtulmaya çalıştığını söyleyen Bekçi, kaçmasını engellemek için hamle yaptığını ifade ederek, "Amacım onun kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.

Bekçi'nin bazı velilerin öfkeyle M.'ye saldırdığını ancak kontrolü kaybetmeden çocuğu etkisiz hale getirmeye çalıştığını söylediği de öğrenildi. Bekçi'nin saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından diğer velilerle birlikte yaralı öğrencilere yardım etmeye çalıştığı öğrenildi. Bekçi'nin okuldaki kızının ise silah seslerini duyması üzere tuvalette saklanarak hayatta kalmayı başardığı belirtildi.

İHA

Etiketler kahramanmaraş okul saldırısı aşçı Ayser Çalık Ortaokulu okul baskını
