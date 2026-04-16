Devler Ligi'nde final yolunda dev randevular! Yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen çeyrek final maratonu tamamlandı! Real Madrid'i saf dışı bırakan Bayern Münih ve Sporting Lisbon engelini aşan Arsenal, yarı final bileti alan son takımlar oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı geride kaldı.

Avrupa'nın kralını belirleyecek büyük finale giden yolda artık son viraja girildi.

Dün gece oynanan kritik karşılaşmaların ardından son dört takım arasına adını yazdıran ekipler belli oldu.

Arda Güler'in golleri Real Madrid'e yetmedi... Bayern Münih yarı finalde!

Çeyrek finalin en dikkat çekici mücadelesinde Bayern Münih, sahasında ağırladığı turnuvanın favorilerinden Real Madrid'i 4-3 gibi skorla mağlup etmeyi başardı. Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Alman devi, adını yarı finale yazdırarak şampiyonluk iddiasini güçlendirdi.

Arsenal savunmasıyla turu geçti

İngiliz temsilcisi Arsenal ise deplasmanda 1-0 yendiği Sporting Lisbon ile kendi evinde 0-0 berabere kalarak tur biletini cebine koydu. Savunma disipliniyle dikkat çeken Londra ekibi, yarı finalde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in rakibi oldu.

Yarı Final Eşleşmeleri ve Maç Tarihleri Kesinleşen sonuçların ardından yarı final tablosu şu şekilde oluştu:

Atletico Madrid - Arsenal

Bayern Münih - PSG

Futbolseverlerin merakla beklediği yarı final ilk maçları 28-29 Nisan tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.