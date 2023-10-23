  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail yine bir hastane yakınını vurdu

İsrail yine bir hastane yakınını vurdu

Güncelleme:

Filistin Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) bağlı heyetin Gazze’deki Al Quds Hastanesi’ne yaptıkları ziyaret sırasında İsrail’in hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail, ICRC'den bir heyetin ziyareti sırasında Al Quds hastanesinin yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Bu bombardımanlar, ülke içinde yerinden edilmiş siviller ve hastanedeki sağlık personeli arasında korku ve paniğe neden olmuştur” denildi. Görüntülerde, patlama sesinin ardından sağlık görevlilerinin güvenli yerlere koştuğu anlar yer aldı.

 

 

Etiketler israil hastane saldırı füze filistin gazze
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı
Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri...
Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı
Yandaş gazeteci asgari ücret tahminini açıkladı
İstanbul'dan büyük kaçış! Şehri terk edenlerin sayısı açıklandı
Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: ''Yapılan testlerden yarısından fazlası pozitif''
Cumhuriyetin 100. yılında Örümcek Ormanları’ndaydılar
Şehrin ortasında şaşırtan manzara: Binlercesi evine böyle döndü
Barınma krizinde yeni tehdidin adı: Ev arkadaşı krizi!
Türkiye'nin sakin şehrine sonbahar geldi! Tablo değil gerçek!