İsrail yine ölüm yağdırdı: 11 ölü, 83 yaralı

Lübnan, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail'in Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında, Lübnan ordusundan askerler dahil olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 83 kişinin yaralandığı kaydedildi.

DHA