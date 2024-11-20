  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail yine Suriye'yi vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail yine Suriye'yi vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail yine Suriye'yi vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
Güncelleme:

İsrail’in Suriye’nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

İsrail, Suriye’nin Palmira kentini hedef aldı. Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail’in yerel saatle 13.30 sıralarında düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldığı ve saldırıda 36 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığını belirtti.

Etiketler İsrail Suriye hava saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları zammında ipucunu verdi Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları zammında ipucunu verdi MHP 25 yaş ve üstü araçlar için kanun teklifi verdi MHP 25 yaş ve üstü araçlar için kanun teklifi verdi İşin uzmanı açıkladı: Başvurunuzu yapın, ödediğiniz o ücreti geri alın! İşin uzmanı açıkladı: Başvurunuzu yapın, ödediğiniz o ücreti geri alın! Kolon kanserine çare doğada bulundu: Kanserli hücreleri yok ediyor Kolon kanserine çare doğada bulundu: Kanserli hücreleri yok ediyor MHP'de deprem: 3 milletvekili istifa etti MHP'de deprem: 3 milletvekili istifa etti Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçının ardından ortalık karıştı Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçının ardından ortalık karıştı Dünyanın en iyi stadyumları listesine Türkiye'den 3 stadyum girebildi Dünyanın en iyi stadyumları listesine Türkiye'den 3 stadyum girebildi Ne gram, ne çeyrek... Vatandaşın altında yeni tercihi bu oldu! Ne gram, ne çeyrek... Vatandaşın altında yeni tercihi bu oldu! Yeni kabusumuzun adı Norovirüs! Belirtilerini açıklayan uzmanlar ''evde kalın'' demeye başladı Yeni kabusumuzun adı Norovirüs! Belirtilerini açıklayan uzmanlar ''evde kalın'' demeye başladı Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti
MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye gizli sunum MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye gizli sunum Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Atkıları, bereleri hazırlayın! Kar geliyor! Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Atkıları, bereleri hazırlayın! Kar geliyor! SGK uzmanından 2025 müjdesi: ''Borçlara yapılandırma yolda...'' SGK uzmanından 2025 müjdesi: ''Borçlara yapılandırma yolda...'' Konutta en çok kazandıran iller belli oldu Konutta en çok kazandıran iller belli oldu Türkiye'nin 2021 güzellik kraliçesi futbol sahalarının kraliçesi oldu Türkiye'nin 2021 güzellik kraliçesi futbol sahalarının kraliçesi oldu A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ''mağlubiyetin nedenini'' buldu A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ''mağlubiyetin nedenini'' buldu Acun Ilıcalı'nın da başı dertte: Soruşturma başlatıldı Acun Ilıcalı'nın da başı dertte: Soruşturma başlatıldı Yüzlerce madenci kendini madene kilitledi Yüzlerce madenci kendini madene kilitledi İstanbullunun kar hasreti sona eriyor İstanbullunun kar hasreti sona eriyor İŞKUR kamuda iş gücü uyum programı başvurularını açtı İŞKUR kamuda iş gücü uyum programı başvurularını açtı