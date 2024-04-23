  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısı 261'e çıktı

İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısı 261'e çıktı

İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısı 261'e çıktı
Güncelleme:

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği kara operasyonlarında 1 askerin daha hayatını kaybetmesi ile 27 Ekim'de bu yana ölen İsrailli asker sayısı 261’e yükseldi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürütülen kara operasyonunda 1 askerin daha öldüğü aktararak, ölen askerin Gazze Tümeni'nin Kuzey Tugayı'ndan 43 yaşındaki Salm Alkreshat olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda bugüne kadar 261 asker öldü.

Etiketler İsrail gazze operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
23 Nisan töreninde ''puta tapmayın'' gözaltısı 23 Nisan töreninde ''puta tapmayın'' gözaltısı Süper Lig hakkında bomba iddia: Türkiye Ligi böyle devam ederse tescil olmayabilir Süper Lig hakkında bomba iddia: Türkiye Ligi böyle devam ederse tescil olmayabilir Opel'in SUV'u yenilenip, elektriklenerek geri döndü Opel'in SUV'u yenilenip, elektriklenerek geri döndü İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet skandalı İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet skandalı Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler İrem Derici'den sevgilisiyle dudak dudağa aşka geldi İrem Derici'den sevgilisiyle dudak dudağa aşka geldi Bakan Şimşek ''yerel halk'' ifadesini böyle savundu Bakan Şimşek ''yerel halk'' ifadesini böyle savundu İstanbul'da kendi kendine çatışan adam ortalığı karıştırdı İstanbul'da kendi kendine çatışan adam ortalığı karıştırdı AK Partili Belediye'den Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu AK Partili Belediye'den Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu Genel başkanlar kayıplarda... Anıtkabir'e sadece bir lider geldi Genel başkanlar kayıplarda... Anıtkabir'e sadece bir lider geldi