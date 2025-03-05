İsrail'in yıktığı Gazze'nin yeninden inşa maliyeti dudak uçuklattı

Mısır'ın İsrail'in yerle bir ettiği Gazze’nin yeniden inşası için hazırladığı "Arap planı"nda çalışmaların 5 yıl süreceği ve maliyetinin de yaklaşık 53 milyar dolar olacağı açıklandı.

Mısır, ‘Gazze’nin Erken İyileştirilmesi, Yeniden İnşası ve Kalkınması’ başlıklı 91 sayfalık bir plan hazırladı. Arap liderler, Kahire'de düzenlenen zirvede 53 milyar dolarlık yeniden inşa planı üzerinde uzlaştı. Söz konusu plana ait raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kaynaklanan toplam maddi hasarın 29,9 milyar doları bulduğu belirtilerek, en fazla etkilenen sektörün 15,8 milyar dolarlık maliyetle konut sektörü olduğu ve toplam hasarın yüzde 53'ünü oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, tahminlere göre 30 bin konut binasının hasar gördüğü, bunlardan 272 bininin tamamen yıkıldığı, 58 bin 500 dairede ise kısmen hasar bulunduğu kaydedildi. Sağlık sektöründe ise hasarın 1,3 milyar dolar olduğu, zararın ise 6,3 milyar dolar olduğu belirtilen raporda, Gazze'deki hastanelerin yüzde 50'sinin tamamen hizmet dışı kaldığı, 17 hastanenin de kısmen faaliyet gösterdiği ve bu durumun artan sağlık ihtiyaçlarını karşılamadığı aktarıldı. Eğitim sektöründe de hasarın 874 milyon dolar, kaybın ise 3,2 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, okulların yüzde 88'inin yıkıldığı, geri kalanının savaştan kaçan aileler için geçici barınaklara dönüştürüldüğü, ayrıca 51 üniversite binasının da yıkıldığı ifade edildi.

Ticaret ve sanayi sektöründe ise hasarın 5,9 milyar dolar, zararın ise 2,2 milyar doları bulduğu vurgulanan raporda, ulaştırma sektöründe de hasarın 2,5 milyar dolar, kaybın ise 377 milyon dolar olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

YENİDEN İNŞA İÇİN TOPLAM MALİYET 53 MİLYAR DOLAR

Planda, Gazze'nin yeniden inşası için toplam ihtiyacın 53 milyar dolar olduğu, bunun 3 milyar dolarının ‘erken iyileşme’ için 6 ayda kullanılması öngörüldüğü bildirildi. Gazze’nin 2030 yılına kadar olan 5 yıllık dönemde, yaklaşık 3 milyon insanın yaşayabileceği şekilde 3 aşamada yeniden inşa edilmesi için bir yol haritası ve acil kalkınma planı hazırlanması gerektiği kaydedildi. Filistinlilerin, Gazze'den çıkarılmasına yönelik her türlü girişimin reddedildiği belirtilen planda, Gazze’nin ve Filistin halkının maruz kaldığı kriz karşısında, onların bu topraklarda kalma isteği ve hakkının dikkate alınmamasının mantıksız olduğunun altını çizildi.

DHA