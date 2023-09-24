İtalya’da orman yangını 2 can aldı
İtalya’nın Sicilya Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Palermo şehrinde eğitime ara verildi.
İtalya’nın Sicilya Adası’nda orman yangını çıktı. Adada kuvvetli rüzgâr ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı orman yangını nedeniyle adada bugün kırmızı alarm verilirken, Palermo şehri yakınlarındaki okullarda eğitime ara verildi.
Belediye Başkanı Giuseppe Muffoletto bölge halkını yangının yayılmasını önlemek için tedbirler almaya çağırdı.
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