  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İtalya’da orman yangını 2 can aldı

İtalya’da orman yangını 2 can aldı

İtalya’da orman yangını 2 can aldı
Güncelleme:

İtalya’nın Sicilya Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Palermo şehrinde eğitime ara verildi.

İtalya’nın Sicilya Adası’nda orman yangını çıktı. Adada kuvvetli rüzgâr ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı orman yangını nedeniyle adada bugün kırmızı alarm verilirken, Palermo şehri yakınlarındaki okullarda eğitime ara verildi.

Belediye Başkanı Giuseppe Muffoletto bölge halkını yangının yayılmasını önlemek için tedbirler almaya çağırdı.

Etiketler italya yangın orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akşener ''bölf yapmıyoruz'' diyerek tavrını koymuştu: İttifak yerine işbirliği formülü
Bengü'nün evliliğinde kriz mi var? İddialara noktayı koydu
Elazığ’da otomobil kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
AK Parti'den emekli maaş zammı açıklaması
Uzman isimden Eris varyantı için aşı uyarısı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 72 zehir taciri yakalandı
YSK Başkanı'ndan yerel seçim açıklaması