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İzlanda'da yanardağ patlaması: Acil durum ilan edildi

İzlanda'da yanardağ patlaması: Acil durum ilan edildi
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bu yıl dördüncü kez yanardağ patlaması gerçekleşti. Patlama sonucu acil durum ilan edildi.

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 12.46’da yanardağ patladı.

Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda 1 kilometre uzunluğundaki bir çatlaktan çıkan lavların yaklaşık 50 metre havaya püskürdüğünü ve dumanların yükseldiğini belirtti.

Yanardağ patlaması sebebiyle Güney Yarımadası’nda acil durum ilan edilirken, Grindavik kasabası, turistik bölge Blue Lagoon ve Svartsengi’de yer alan bir hidroelektrik santrali tahliye edildi.

Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl 4. kez yanardağ patlaması yaşandı.

Yarımadada 14 Ocak, 8 Şubat ve 17 Mart tarihlerinde de yanardağ patlaması meydana gelmişti.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Etiketler izlanda yarımada yanardağ
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